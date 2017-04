Une vidéo gouvernementale sur le financement par l’AP des terroristes emprisonnés

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a fait préparer et diffuser une courte vidéo en langue anglaise montrant comment Mahmoud Abbas et l’AP aident financièrement les terroristes emprisonnés ainsi que leurs familles avec l’argent versé par les pays donateurs et au mépris des demandes internationales. Cette vidéo a été élaborée avec le concours des services du Premier ministre. Cette vidéo sera envoyée notamment aux diplomates étrangers.

Vidéo:

המחבלים שיושבים בבתי הכלא שלנו מקבלים מאבו מאזן והרשות הפלסטינית מאות מיליונים בכל שנה.אבו מאזן תומך ברוצחים בגלוי ומשתמש בכספים שהרשות מקבלת ממדינות המערב, זה חייב להיפסק!צריך לזכור זאת כששומעים את הדרישות המופרכות של האסירים הביטחוניים. הנה סרטון שהכנו יחד עם משרד ראש הממשלה ומטה ההסברה הלאומי. שתפו! Posted by ‎גלעד ארדן | Gilad Erdan‎ on Sonntag, 23. April 2017

Photo Yonatan Sindel / Flash 90