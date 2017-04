Vidéo: CNN n’aime pas les Syriens qui remercient Donald Trump

Une vidéo qui fait le buzz aux Etats-Unis: un réfugié syrien qui remercie le président Donald Trump pour avoir bombardé la base aérienne d’Al-Shayrat face à une journaliste au visage décomposé. La journaliste de CNN, chaîne très hostile au président américain, ne cache pas son désappointement et son exaspération face à ce « trublion » qui remercie le président américain et de plus, reproche aux médias américains de ne pas avoir dénoncé l’absence de réaction de Barack Obama lors des attaques chimiques des années précédentes.

Une scène qui ressemble fort à celles que l’ont voit sur certaines chaînes israéliennes dès qu’il est question de Binyamin Netanyahou.

