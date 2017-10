Victoire diplomatique israélienne à l’Union internationale parlementaire

La délégation israélienne à l’Union internationale parlementaire (UIP ou IPU) a obtenu un succès diplomatique lors du 137e congrès annuel de l’organisation qui s’est tenu cette année à St. Petersbourg. Pour la première fois depuis des années, l’ordre du jour ne contiendra pas de séance sur le conflit israélo-palestinien. Ce succès est dû aux efforts diplomatiques déployés par la délégation israélienne. Son président Nahman Shaï (Camp Sioniste) s’est réjoui de cette situation, rappelant que les événements graves qui se déroulent au Proche-Orient sont bien plus importants et urgents que ce conflit.

Hormis Nahman Shaï, la délégation israélienne à l’UIP est composée des députés Sharren Haskel (Likoud), Prof. Yossi Yona (Camp Sioniste), Haïm Yalin (Yesh Atid) ainsi que la secrétaire de la Knesset Yardena Meller-Horowitz.

L’UIP a été créée vers la fin du 19e siècle par des mouvements pacifistes qui souhaitaient créer des mécanismes susceptibles de résoudre les problèmes entre les pays de manière diplomatique. Aujourd’hui, les objectifs essentiels de cette organisation sont liés à la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, la résolution des problèmes pouvant exister entre les différents pouvoirs dans un Etat et l’échange d’informations et d’expériences entre les différents parlements à travers le monde.

Mais comme dans toutes les organisations internationales la question israélo-palestinienne est souvent introduite de force dans l’ordre du jour par des pays arabes et l’Autorité Palestinienne. La fictive « Palestine » est d’ailleurs membre de l’UIP.

Il y a aujourd’hui 170 délégations dans cette organisation ainsi que 70 présidents de parlements nationaux.

