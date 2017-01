Une victime israÃ©lienne dans lâ€™attentat dâ€™Istanbul

Elle était portée disparue depuis la fusillade meurtrière samedi soir, sur le nightclub de Reina, à Istanbul, et sa famille était très inquiète. Après plusieurs heures de recherches, son corps a été retrouvé : le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé l’information et communiqué son nom : il s’agit de la jeune Leanne Nasser, 18 ans, de la ville arabe de Tira. Elle fêtait le réveillon du Nouvel An avec trois amies lorsqu’un terroriste a ouvert le feu, assassinant 39 personnes. L’une des camarades de la victime, âgée également de 18 ans, a été assez sérieusement blessée. Elle a été hospitalisée en Turquie. Les deux autres sont sorties indemnes de cette attaque.