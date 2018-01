La veulerie européenne face à l’Iran

L’Union européenne vient une fois de plus de faire preuve de sa veulerie et de sa cecité complice face à l’Iran.

A l’issue d’une rencontre à Bruxelles avec son homologue iranien Muhamad Jawad Zarif, la « ministre » des Affaires étrangères de l’UE Federica Mogherini s’est félicitée du fait que « l’Iran respecte l’accord sur le nucléaire ». «Cet accord fonctionne, rend le monde plus sûr et empêche une course à l’armement nucléaire potentielle dans la région», a affirmé Mme Mogherini!

A cette rencontre assistaient également les chefs de la diplomatie française (Jean Yves Le Drian), allemande (Sigmar Gabriel) et britannique (Boris Johnson). Tous les trois ont réaffirmé leur soutien total à l’accord signé à Vienne en 2015. Avec beaucoup (trop) d’assurance, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré: «Il n’y a pas aujourd’hui d’indication qui pourrait laisser un doute sur le bon respect par la partie iranienne de l’accord puisque l’AIEA confirme régulièrement sa bonne mise en œuvre»!

Et avec beaucoup de « ‘houtzpa », car c’est le mot qui convient, Federica Mogherini et les trois autres ministres européens ont par contre appelé le président américain Donald Trump…à respecter cet accord! Donald Trump doit décider dans les jours qui viennent s’il maintient la levée des sanctions contre l’Iran ou s’il souhaite en imposer à nouveau.

Pour se dédouaner et se donner bonne conscience, les quatre ministres ont précisé qu’ils ont abordé avec leur homologue iranien les questions « en contentieux », celle du programme balistique ainsi que du rôle de l’Iran dans la région. Ils ont dit avoir obtenu « un accord de principe » de Muhamad Zarif pour entamer un dialogue sur ces questions…

Ainsi dans le face-à-face Washington/Jérusalem – Téhéran, l’Union européenne a fait le choix du régime des mollahs, Etat-terroriste et principale source de déstabilisation au Moyen-Orient.

