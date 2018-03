Vers des élections anticipées? Le Conseil des Grands de la Torah rejette le compromis

Le Conseil des grands de la Torah du courant ‘hassidique Agoudat Israël, présidé par l’Admour de Gour, a annoncé qu’il rejette la proposition de compromis élaborée sur la question de la circonscription des étudiants des yeshivot orthodoxes. Il a demandé aux quatre députés d’Agoudat Israël de continuer à exiger que la loi de circonscription soit adoptée en trois lectures avant que le nouveau budget soit voté.

Le compromis était le résultat de négociations entre la ministre de la Justice Ayelet Shaked, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, et des représentants des partis orthodoxes, et proposait notamment que le texte de loi soit adopté en lecture préliminaire puis que le budget soit voté. Des pourparlers se seraient ensuite poursuivis pour trouver un compromis sur cette loi avant qu’elle ne soit proposée en 2e et 3e lectures.

Ce nouveau développement accroît les risques d’élections anticipées. La balle est désormais dans le camp du Premier ministre.

Le président du Camp Sioniste Avi Gabbaï a déclaré que son parti voterait pour des élections anticipées les plus tôt possible.

Photo Alex Kolomoïsky / Flash 90