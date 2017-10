La Vegas: massacre lors d’un concert

Un individu a ouvert le feu dimanche soir sur la foule qui assistait à un concert de musique country près du casino Mandala Bay à Las Vegas. Le meurtrier se trouvait sur le balcon d’un appartement situé au 32e étage d’immeuble voisin et s’est mis à tirer. Le bilan provisioire, qui n’a cessé de s’aggraver au fil des heures est désormais de vingt morts et plus de cent blessés dont certains dans un état critique. De nombreuses forces de police et ambulances sont arrivées sur place. Le terroriste a été abattu mais son identité n’a pas encore été révélée. Le quartier a été bouclé et l’aéroport de la ville provisoirement paralysé suite à des informations quant à des tirs en direction des pistes.

Le ministère israéliens des Affaires étrangères est en contact avec le consulat d’Israël à Los Angeles pour vérifier si des Israéliens – assez nombreux généralement dans cette ville – figurent parmi les victimes, ce qui ne semble pas être le cas.

Samedi soir, à Edmondtown (Canada) c’était un terroriste qui avait foncé avec sa voiture sur un car de police avant de poignarder sauvagement l’un de ses occupants. Il avait ensuite pris la fuite en écrasant au passage et blessant plusieurs passants.

Enfin, un terroriste musulman d’origine tunisienne, qui sortait à peine de garde a vue, a assassiné lundi au couteau deux jeunes filles de 20 et 17 ans qui attendaient sur le parvis de la gare St. Charles à Marseille, en criant « Allah ou-Akhbar ». Le groupe Etat Islamique a revendiqué l’attentat. Le terroriste a été abattu par un réserviste qui participe à l’Opération Sentinelle.

Photo Illustration