Vaste coup de filet dans le milieu orthodoxe extrémiste

Au moins vingt-huit membres de la « branche jérsualémite », courant extrémiste de l’orthodoxie lituanienne ont été arrêtés tôt mardi matin par la police. Ces arrestations se sont effectuées à Jérusalem, Bené Berak, Modiin Ilit, Ashdod, Hadera et Rekhassim.

Les personnes arrêtées sont soupçonnées de harcèlements, chantage et menaces contre des entreprises israéliennes, privées et publiques. La police a également effectué des perquisitions dans les locaux du journal « Peless », média de ce courant. Des ordinateurs ont été saisis et des dirigeants arrêtés.

Une enquête secrète est en cours depuis près de six mois, portant sur des pressions exercées par ce journal sur des entreprises israéliennes afin qu’elles publient des annonces publicitaires. Des dizaines de plaintes avaient été portées par des dirigeants d’entreprises de tout le pays quant aux méthodes agressives employées par les responsables du journal ainsi que les diverses fomes de harcèlement qui allaient jusqu’aux membres de leurs familles.

La police indique qu’il s’agit d’une affaire importante et délicate, d’autant plus que cette branche de l’orthodoxie est actuellement sous les projecteurs pour ses manifestations de rues et son combat violent contre l’enrôlement dans Tsahal.

