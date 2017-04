Val-de-Marne : la maire de Valenton est officiellement palestinienne

«Vous ne savez pas combien c’est important ce genre de manifestation », a lancé samedi Noha Rashmawi, aux dizaines de valentonnais réunis samedi sous un barnum près de l’espace Mandela. Une cérémonie était organisée avec les habitants au cours de laquelle la représentante de l’ambassadeur de Palestine en France a remis à la maire (PCF) de Valenton (Val-de-Marne) Françoise Baud la citoyenneté palestinienne, en présence de représentants de l’APJF (association de jumelage entre les camps de réfugiés et les villes françaises).

« C’est un combat qu’elle mène avec sincérité, on est venus la soutenir », glisse une habitante. Le passeport de Françoise Baud lui avait été « délivré » dès mercredi à la Mission de Palestine en France. « Cette citoyenneté, je tiens à la partager pleine d’émotion avec tous les citoyens de Valenton », a expliqué l’élue, qui a cité Nelson Mandela : « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ».

Depuis des années, la ville se bat en effet pour « la reconnaissance de l’Etat de Palestine », et pour la libération de Marwan Barghouti, citoyen d’honneur de la ville. L’événement de samedi a également servi à lancer la campagne de solidarité pour la libération de Jamal Abu-Leil. Le principal artisan du jumelage entre Valenton et Balata (un camp situé à proximité de Naplouse en Cisjordanie), à travers lequel par exemple, depuis septembre 2016, 14 jeunes Palestiniens du camp de Balata apprennent le français, est en rétention administrative depuis un an.