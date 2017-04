Les vaches doivent-elles aussi manger cacher le Pessah?

La production de produits cacher le pessah est une industrie difficile et très sélective. Pour pouvoir bénéficier de la teouda cacher le pessah du Rav Landau, les éleveurs de vaches laitières doivent faire des changements dans la composition de la nourriture de leurs bêtes. Et pourtant les éleveurs sont très sensibles aux changements et ne les apprécient généralement pas. Mais on craint que le foin que l’on donne aux animaux ne germe et ne devienne hametz. Pourtant la récolte des foins est faite de telle façon à ne pas lui laisser le temps de germer. Mais ces précautions supplémentaires ne suffisent pas toujours.

Le Rav Moshe Laudau est à l’initiative d’une formation spéciale pour chercher des nourritures alternatives pour les vaches avant les fêtes de Pessah. En consultation avec des nutritionnistes, une nourriture particulière a été mise au point. Elle est testée ces jours ci.

Le coût de cette nourriture de substitution est plus élevé et cette dernière a de plus fait baisser le rendement laitier des animaux. En effet, au lieu de produire 40 litres par jour, les vaches ne produisent plus que 36 litres. Il faudra aussi attendre plusieurs semaines après le changement de régime pour voir le rendement reprendre son cours normal. Isaac Friedman, le PDG de la ferme laitière concernée a pourtant déclaré « Le coût de ce changement n’est pas négligeable mais nous avons décidé de le faire néanmoins pour produire du lait et des produits laitiers cacher le pessah sous la supervision du Rav Landau. »



La semaine dernière le Rav Landau a visité l’établissement. Il a déclaré « Je sais que je suis très exigeant et mon but n’est pas de vous causer des problèmes. Mais si vous décidez de faire les changements nécessaires pour produire cacher le pessah, j’espère que cela vous apportera aussi quelque chose. » En effet, les chaines habituelles ne sont pas utilisées pour la production de lait cacher le pessah. Durant cette période tout le lait doit en effet être recueilli dans des sacs. Ces produits cachers le pessah seront distribues dans des magasins spécialisés dans différents quartiers haredi du pays.

