VACANCES A L’ETRANGER…Jacquot Grunewald

Le dé-paysement, y’a que ça! Vous découvrez un tas de choses pas ordinaires. Ou que vous avez oubliées. On vous accueille gentiment. On est aux petits soins pour vous. Les gens se montrent curieux. On vous demande comment les choses se passent dans votre pays… Vous comparez… Vous vous la jouez… « Regarde ça, Liliane…sont dingues. Retardés comme c’est pas possible »! Le problème, à l’étranger, c’est la langue. Vous ne comprenez pas ce qu’on vous dit, les autres ne vous comprennent pas mieux. Mais en mai tout devient formidable! Plus besoin d’apporter votre dico. Vous serez à l’étranger, vous parlerez étranger, comme si c’était votre langue maternelle… qui l’est. Jamais encore on se sera aussi bien compris entre étrangers. Une expérience unique! Evidemment, si vous mangez cachère, vous ne pouvez goûter à la bouillabaisse de chez Roger. Ni au petit salé, au coin de la rue. Mais vous avez pas mal de restaurants cachères à Paris. De bons restos. C’est sûr, faudra pas y aller en kippa… Ce n’est pas raisonnable. En plus, ce sera interdit. Un tas de trucs seront interdits. Chaque pays a ses lois, sa police… C’est pas vos oignons. Ce ne seront plus vos affaires. Alors vous êtes tenté… Mais à l’idée qu’il faudrait voter Le Pen pour arriver à ça, je crois bien que ce sera non.

J.G. Jérusalem (Israël)