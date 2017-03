Le V-15 épinglé par le conseiller juridique du gouvernement

La nébuleuse V-15, supra-organisation destinée à faire battre Binyamin Netanyahou lors des dernières élections, a été épinglée par le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit.

Après une enquête menée conjointement avec l’Office des sociétés, il a été constaté que cette organisation a « oublié » de déclarer près d’un quart de million de dollars reçus de l’Administration Obama par le biais de l’ambassade des Etats-Unis.

L’intervention de la Maison-Blanche et du Département d’Etat pour remplacer Binyamin Netanyahou n’est plus un secret, de l’aveu même de l’ancienne administration américaine et elle a rendu nécessaire la préparation de la loi dite « Loi V-15 » qui sera censée limiter l’ingérence d’organisations financées par l’étranger dans le processus démocratique israélien.

Le conseiller juridique met en garde V-15 contre de telles pratiques lors de la prochaine campagne électorale. Avec la nouvelle loi, ce genre d’organisation devra notamment déclarer les sommes qu’elle touche de l’étranger et publier ses objectifs.

Depuis les élections et la cuisante défaite de la gauche et V-15, cette organisation a changé de nom pour continuer à agir et est devenue Darkenou, qui sous ses apparences innocentes et apolitiques poursuit inlassablement le même but: faire perdre Binyamin Netanyahou et la droite afin de voir apparaître une coalition qui serait plus encline à faire des concessions aux Arabes palestiniens.

Darkenou accuse une organisation « d’extrême droite », Lavi, d’avoir porté plainte contre elle afin de « saboter ses activités ».

