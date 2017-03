Usagers du train en Israël: ce qu’il faut savoir sur l’arrêt des lignes ferroviaires cette semaine !

Israël se prépare pour six journées d’interruption des chemins de fer dans le cadre du creusement des tunnels effectué pour le tramway de Tel-Aviv. A partir de minuit dans la nuit de lundi à mardi, et jusqu’au 12 mars à 5 heures du matin, la gare de Tel-Aviv HaShalom et ses lignes seront fermées, ce qui signifie qu’aucun train ne passera du nord au sud de Tel-Aviv (et vice versa).

Pendant le creusement, tous les trains du nord en direction du sud prendront fin à la gare centrale de Tel Aviv Savidor, et tous les trains en direction du nord venant du sud prendront fin à la gare de Tel Aviv HaHagana. Ces stations seront également le point de départ de toutes les lignes dirigées dans les directions opposées.

Pour la ligne Jérusalem-Herzliya, tout le trafic ferroviaire commencera et finira à la gare de Lod.

Navette gratuite à Tel Aviv

Le ministère des Transports met, en contre partie et gratuitement, un service de navettes.

La ligne 777 : Tel Aviv HaHagana – Terminal HaHarash

Tel-Aviv HaShalom en direction du sud, à l’angle de Menachem Begin / Givat HaTachmoshet – près de la gare routière en direction sud.

Tel Aviv HaShalom vers le nord, à l’angle de Menachem Begin / Givat HaTachmoshet – près de la gare routière nord

Tel Aviv Savidor Central – Lignes 20, 21 de Dan à la gare

La ligne 777 fonctionnera sur la fréquence suivante:

6h00 – 9h00: dès que le bus sera rempli.

9h00-15h00: toutes les 10 minutes

15h à 19h: Dès que le bus sera rempli

19h00 à 23h00: toutes les 10 minutes

Navette aéroport gratuite

Les Chemins de fer israéliens offriront un service de navette gratuit de la gare centrale Savidor de Tel Aviv vers l’aéroport Ben Gourion, dans les deux sens, 24 heures sur 24, sauf pendant le Shabbat.

Des autobus étant ajoutés.

Les passagers qui ont acheté des laissez-passer hebdomadaires ou mensuels qui sont valides dans la zone touchée seront admissibles à un remboursement (qui n’est en fait qu’une prolongation du titre du voyage).

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews