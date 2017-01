USA: le transfert de l’ambassade Ã  JÃ©rusalem annoncÃ© lundi?

Selon Amit Segal (Aroutz 2) ainsi que du magazine américain The Economist, le nouveau président américain Donald Trump aurait l’intention d’annoncer lundi le transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem. Ceci ne veut pas dire que cela se fera dans les prochains jours mais il s’agira d’une confirmation de la promesse faite par le nouveau président durant la campagne électorale.

Pendant ce temps, le camp islamique redouble d’efforts et fait ce qu’il sait le mieux faire: menacer de violences. L’organisme qui regroupe toutes les factions arabes palestiniennes principales (Fatah, Hamas, Jihad Islamique…) a une nouvelle fois prévenu qu’un tel transfert « embraserait la région » et a rappelé la résolution 2334 du Conseil de sécurité décrétant que « Jérusalem est un territoire occupé ». Avec une mauvaise foi caractéristique, les factions terroristes rajoutent qu’un tel transfert « mettrait à mort toute possibilité de solution pacifique et juste au conflit » (sic)

Photo Wikiwand