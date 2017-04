USA: Prof. Alan Dershowitz en faveur de l’option militaire contre l’Iran

Le célèbre avocat et universitaire américain Prof. Alan Dershowitz, bien que membre du Parti démocrate, n’avait pas hésité une seconde à se dresser contre l’ancien président Barack Obama sur la question de l’accord nucléaire avec l’Iran.

Aujourd’hui, sur fond de crise aigue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Prof. Dershowitz rappelle qu’à l’époque de la signature des accords entre l’Administration Bill Clinton, les responsables nord-coréens s’étaient eux-aussi engagés à ne pas développer l’arme atomique et avaient finalement grugé tout le monde. Et aujourd’hui, le dictateur Kim Jong-un menace les Etats-Unis de frappes nucléaires!

Prof. Dershowitz avertit que les Etats-Unis risquent de se retrouver dans quelques années dans une situation similaire avec l’Iran, crainte largement partagée en Israël. Il rappelle avec raison que le cas de l’Iran est encore plus grave que celui de la Corée du Nord car le régime des mollahs a des visées hégémoniques régionales et soutient des organisations terroristes.

« La principale leçons que nous devons tirer de notre échec avec la Corée du Nord est qu’il faut stopper l’Iran pendant qu’il est encore temps dans ses velléités nucléaires », explique le juriste, qui rappelle « qu’il n’y a rien de plus dangereux que l’arme nucléaire aux mains d’un régime à l’idéologie religieuse totalitaire mais aussi suicidaire ».

Prof. Dershowitz rappelle les déclarations (oubliées…) de l’ancien président aujourd’hui décédé Hachemi Rafsandjani – dit « le modéré » – qui avait admis qu’une attaque nucléaire sur Israël ferait au moins quinze millions de morts en Iran lors de représailles israéliennes « mais que le monde musulman était prêt à payer ce prix pour l’élimination d’Israël ».

Le juriste américain a ensuite sévèrement critiqué l’accord signé avec l’Iran – sans citer nommément Barack Obama – estimant qu’il n’est pas de nature à empêcher Téhéran de fabriquer à terme l’arme atomique, « mais tout au plus de repousser un peu l’échéance ». Et surtout, il n’accorde aucun crédit aux déclarations de dirigeants iraniens qui jurent le cœur sur la main que l’Iran n’a aucune intention de se doter de l’arme nucléaire.

Concernant l’avenir, Prof. Alan Dershowitz exhorte le Congrès, à majorité républicaine dans les deux chambres, de voter un amendement à l’accord avec l’Iran qui stipule que même après la période de dix ans, ce pays ne se dotera jamais de l’arme atomique et que cette exigence fera partie de la politique américaine. Il estime que sans une telle mesure, l’Iran continuera à interpréter cet accord comme il l’entend.

Et pour renforcer cette mesure, estime Prof. Dershowitz, il faut remettre l’option militaire sur la table, et de manière claire.

Photo Youtube