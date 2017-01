USA: la population soutient la politique migratoire de Donald Trump

Une fois de plus, les médias locaux et internationaux et les manifestations bruyantes d’opposants ne représentent pas le sentiment profond d’une population. L’image qui est donnée actuellement par les médias est que le président Trump a pris une décision qui est contestée d’un bout à l’autre de la planète et à plus forte raison aux Etats-Unis.

Or, un premier sondage réalisé aux Etats-Unis par le très sérieux Institut Rasmussen indique que la population américaine soutient son président dans sa décision de barrer temporairement l’entrée aux Etats-Unis de ressortissants (de confession musulmane) de certains pays musulmans. Le résultat est sans appel: 57% des personnes interrogées soutiennent cette décision contre 33% qui s’y opposent et 10% qui n’ont pas d’opinion.

Ceci impose la conclusion suivante: les populations touchées par le terrorisme ou qui vivent sous cette menace ne voient pas d’inconvénients à ce que soient désignés clairement les responsables réels du terrorisme qui frappe aux quatre coins du monde – les Musulmans – même si cela donne une apparence de tri en fonction des origine ethniques.

L’image négative qui en est donnée ensuite provient des microcosmes médiatiques dont les tendances idéologiques sont connues et qui poussent les foules dans les rues.

