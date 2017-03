USA: nouvelles mesures de prévention contre le terrorisme musulman

Les autorités américaines ont pris de nouvelles mesures pour empêcher des attentats perpétrés par des terroristes musulmans. Désormais, les voyageurs en provenance de dix pays musulmans du Proche-Orient et d’Afrique du Nord n’auront plus le droit d’amener avec eux en cabine des appareils électroniques plus grands qu’un téléphone portable. Cette mesure ne concerne pas ceux qui voyagent avec des compagnies américaines. La Turquie et l’Egypte font partie de cette liste.

Lundi, à la demande des autorités américaines, la Jordanie a annoncé qu’elle interdit aux voyageurs de la Royal Jordanian à destination des Etats-Unis de monter à bord avec des appareils électroniques.

Cette décision a été prise par John F. Kelly, secrétaire à la Sécurité intérieure avec l’assentiment du président Donald Trump. Elle fait suite à des informations faisant état de risques accrus d’attentats anti-américains par Al-Qaïda.

Photo Wikipedia