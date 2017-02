USA: mort du « sheikh aveugle »

Les autorités fédérales américaines ont annoncé la mort en prison d’Omar Abdel Rahman, dit le « sheikh aveugle ».

Ce terroriste qui fut l’un des leaders des Frères Musulmans, avait été condamné à la prison à perpétuité en 1995 par la justice américaine pour sa responsabilité dans les attentats commis en 1993 contre les tours jumelles ainsi que les tentatives d’attentat contre l’ONU et d’autres lieux publics. L’attentat contre les tours jumelles avait fait six morts et plus de mille blessés. Le chef terroriste purgeait sa peine dans le centre pénitentiaire de Butner en Caroline du Nord.

Omar Abdel Rahman est mort à l’âge de 78 ans, de suites de maladie. Il était aveugle depuis l’âge de 10 ans et avait été envoyé un en plus tard dans une école islamique. Il fut l’une des figures charismatiques du mouvement des Frères Musulmans.

Photo Wikipedia