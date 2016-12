USA: un milliardaire juif nommé conseiller spécial de Donald Trump pour l’économie

La nomination du milliardaire Carl Icahn comme conseiller économique de Donald Trump fait le buzz dans la classe politique et les médias américains. Il est né en 1936 dans une famille juive du Queens, d’une mère institutrice et d’un père ministre-officiant dans une synagogue (h’azan).

Carl Icahn a fait fortune dans la finance et est devenu actionnaire dans de très grosses compagnies telles que Time Warner, Yahoo, eBay, Xeros etc. Ce génie de la finance décrit comme un « raider sans états d’âme » s’est également rendu célèbre à travers le personnage de Gordon Gekko joué par Michael Douglas dans Wall Street (1987) d’Oliver Stone. Sa fortune est évaluée par Forbes à 20 milliards de dollars donc bien plus importante encore que celle de Donald Trump à qui il avait d’ailleurs racheté le casino Tadj Mahal.

Activiste sur le plan de la dérégulation économique et financière, il aura pour mission de conseiller le président dans sa politique affichée de réformer le système de régulations de l’économie américaine. Partisan d’un capitalisme total, Carl Icahn tout comme Donald Trump dit vouloir libérer l’économie et les entreprises américaines des « freins qui étouffent la croissan ce détruisent les emplois ».

A l’annonce de sa nomination, Donald Trump a dit de son futur conseiller: « C’est non seulement un négociateur brillant mais aussi quelqu’un capable de prédire l’avenir, particulièrement dans la finance et l’économie. Carl est à mes côtés depuis le début et c’est l’un des plus grands hommes d’affaires du monde. Son aide sur les régulations étouffantes auxquelles notre pays fait face sera inestimable ».

