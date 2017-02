USA: la médaille d’or du Congrès pour le président Sadate

La médaille d’or du Congrès américain, qui est la plus haute distinction civile de l’institution, sera décernée à titre posthume au président Anouar el Sadate qui a signé avec Israël, en septembre 1978, les accords de Camp David. Il a ensuite reçu, la même année, le prix Nobel de la Paix avec le Premier ministre israélien Menahem Begin. Sadate a été assassiné quelques années plus tard, le 6 octobre 1981, par des islamistes. La médaille sera remise à sa famille en 2018 à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance.

Cette initiative est approuvée par les membres du Congrès des deux partis, démocrate et républicain. Elle a été présentée par les sénateurs Ben Cardin, démocrate du Maryland, et Orrin Grant Hatch, républicain de Utah. Ben Cardin a déclaré : « Le président Sadate était le premier leader arabe à reconnaître Israël. Il a fait preuve de courage et de vision lorsqu’il a négocié la paix, provoquant un changement fondamental bénéfique dans l’histoire du Moyen Orient ».