USA: l’Iran et la Syrie condamnés pour l’assassinat d’un bébé israélien

Grâce à l’action en justice menée par l’association juridique israélienne Shourat Ha-Din devant la justice américaine, l’Iran et la Syrie ont été condamnés à verser 178 millions de dollars à Shmouel et Hanna Brown, les parents de la petite Haya Ziessel hy’d.

Le 21 octobre 2014, un terroriste du Hamas originaire du village de Shiloah (Silwan) avait foncé avec sa voiture sur un groupe de personnes près d’une station du tramway de Jérusalem. Sur son passage il avait volontairement renversé Shmouel et Hanna Brown ainsi que la poussette dans laquelle se trouvait leur bébé, Haya Ziessel Brown hy’d âgée de trois mois à peine et que le couple avait eu après des années d’attente. La famille revenait du Kotel. Le père avait été blessé et la mère était indemme.

Possédant également la citoyenneté américaine, le couple Brown avait décidé d’attaquer l’Iran et la Syrie pour leur responsabilité dans l’attentat au motif qu’ils financent le Hamas pour ses activités terroristes. Les jeunes parents étaient représentés par la très dynamique Nitzana Darshan-Leitner, directrice de Shourat Ha-Din.

Après le verdict, l’avocate a déclaré « qu’il envoie un message clair à tous ceux qui financent le terrorisme et contribuent à verser le sang d’innocents ». Elle a précisé que son combat contre ces deux pays se poursuivra avec tous les moyens juridiques à disposition afin de rendre justice aux innocentes victimes.

La seule question qui se pose désormais est de savoir si l’Iran et la Syrie vont payer. Ils vont sans doute faire appel dans un premier temps, ce qui prolongera la procédure de plusieurs mois voire plusieurs années.

Photo Famille / Aroutz 7