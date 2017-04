USA: l’Etat du Kansas contre le BDS

Le movement de boycott BDS vient de subir un nouveau revers sur le sol américain. Le parlement de l’Etat du Kansas a adopté une loi interdisant à l’Etat de signer des contrats avec des entreprises qui se livreraient au boycott d’Israël. La loi a été adoptée par 116 voix contre 9!

Une mesure parallèle a été prise dernièrement part dix-sept Etats américains supplémentaires.

Dans leur campagne internationale, les tenants du BDS expliquent que leur but n’est que de promouvoir les droits de l’homme…

Le gouverneur du Kansas, Sam Brownback, est un très fervent supporter d’Israël. Membre du mouvement des évangélistes, il est ami personnel de l’ancien ministre Benny Eilon et soutient son plan très audacieux de règlement du conflit israélo-palestinien. *The Israeli Initiative », prévoyant notamment l’extension de la souveraienté israélienne sur toute la Judée-Samarie, l’octroi de la citoyenneté jordanienne à leurs habitants et le relogement des ‘réfugiés’ dans divers pays arabes.

Photo Wikipedia