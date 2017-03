USA: James Mattis reconce à une nomination controversée

Le secrétaire à la Défense James Mattis a finalement renoncé à nommer Anne Pattreson au poste stratégique de sous-secrétaire à la Défense pour les affaires politiques. Cette ancienne ambassadrice des Etats-Unis au Caire était connue pour ses sympathies envers les Frères Musulmans. Anne Patterson fut ambassadrice aux Caire entre 2011 et 2013 et se fit remarquer par son indulgence envers le président Mursi, indulgence sans doute conseillée et appréciée par Barack Obama.

Dès l’annonce de sa probable nomination, les sénateurs Ted Cruz et Ted Cotton, membres de la commission des Forces armées au Sénat avaient exprimé leur opposition, qui a fait tache d’huile et est sans doute arrivée aux oreilles du président Trump. Ce dernier ainsi que le Département d’Etat tiennent à rétablir de très bonnes relations avec l’Egypte d’Abd El-Fatah A-Sissi, relations qui étaient exécrables du temps de Barack Obama qui avait fait le choix des Frères Musulmans.

Si Anne Patterson avait été nommée, elle serait devenue la n°3 du ministère américain de la Défense.

Photo Wikipedia