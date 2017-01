USA – Israël : don de 100 millions $ aux universités israéliennes pour la coopération scientifique

La coopération universitaire israélo-américaine est dopée par le mécénat, grâce au milliardaire américain, philanthrope et homme d’affaires américain Mort Zuckerman. Mort Zuckerman vient en effet de faire une donation exceptionnelle de 100 millions de dollars à 4 universités israéliennes : l’Université de Tel Aviv, le Technion, Weizmann, l’Université Hébraïque de Jérusalem. Ces institutions de recherche israéliennes vont bénéficier du programme STEM entre Israël et les Etats-Unis. Et ce, afin de promouvoir la coopération scientifique entre les chercheurs des deux pays par des bourses d’études et des projets éducatifs. Ce programme permettra, entre autres, aux chercheurs américains au stade du doctorat et du post-doctorat de collaborer avec les chercheurs des universités et des organismes de recherche en Israël.

Des chercheurs américains à la pointe de la recherche seront ainsi au contact de la culture start-up en Israël. Objectif : produire une génération de leaders universitaires, scientifiques et industriels dotés d’un esprit d’entreprise et d’innovation. En parallèle, le programme renforcera la position des institutions de recherche israéliennes dans le monde en leur donnant accès à des sources de financement à grande échelle pour développer leurs laboratoires de recherche, leurs projets et leurs programmes de pointe.

Le but est de renforcer à terme les partenariats entre les deux pays, basés sur les relations à long terme établies entre les chercheurs américains et israéliens de retour dans leurs pays d’origine, qui continueront de travailler en commun et d’échanger avec leurs homologues, contribuant ainsi à l’avancement de l’effort global de coopération scientifique entre les deux pays.

Un premier groupe composé de 14 chercheurs a démarré avec l’année universitaire 2016-2017 et le programme STEM s’est fixé pour objectif d’assurer la continuité des projets et des activités académiques et éducatives. Au cours des vingt prochaines années, il déversera plus de 100 millions de dollars au profit des chercheurs et de la société toute entière.

« Le développement scientifique moderne ne peut se produire que dans la coopération » a déclaré le Président Rivlin. « Ce n’est qu’en partageant l’expérience que l’on peut véritablement avancer« . « C’est un honneur pour nous de vous accueillir ici », a-t-il dit à Mort Zuckerman. « Vous faites partie des grands hommes qui ont aidé l’Etat d’Israël à parvenir à établir une éducation supérieure estimée partout dans le monde ».

«J’ai souvent été invité dans ce pays, et ai toujours été ému par ses nombreuses réalisations. C’est une société qui sait se développer, grandir de ses difficultés et est parvenue à créer un état qui relève certainement du miracle » a déclaré Mort Zuckerman. « J’ai toujours admiré ce que les Israéliens sont capables de réaliser dans un pays qui n’est pas riche en ressources naturelles, mais qui l’est en ressources humaines. Il n’a pas de pétrole, ni d’or ni d’argent, mais des personnes qui sont prêtes à travailler dur et à se battre durement. Je suis un fan d’Israël. C’est un honneur pour moi et pour nous tous d’être ici ».

Mortimer Zuckerman est un magnat américain des média et de l'immobilier. Il est entre autre, président et rédacteur en chef du US News & World Report, président et éditeur du New York Daily News et co-fondateur et président de la société immobilière Boston Properties Incorporated. L'Université de Tel-Aviv lui a décerné la médaille George Wise en 2016 pour son œuvre philanthropique et son engagement, son dévouement et sa loyauté indéfectibles envers Israël.

