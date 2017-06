Les USA intéressés par du matériel militaire israélien

Lors d’un débat au Congrès, le sénateur du Montana Steve Daines (Rép.) a interrogé le chef d’Etat-major des armées américaines, Mark A. Milley sur la protection des troupes américaines. Il lui a notamment demandé si les chars de l’armée américaine sont équipés pour résister à des attaques de missiles antichars ou d’obus de tanks.

Mark A. Milley a fait comprendre que l’armée américaine a un besoin urgent de systèmes de protection de blindés, et qu’il n’y avait que deux pays au monde qui avaient produit ce genre de système: « Un pays ami et un pays moins ami », a précisé le général, faisant allusion à Israël et à la Russie. Et il a rajouté: « Nous travaillons actuellement avec ce pays ami afin d’acquérir ce système et avons déjà effectué des essais pour l’adapter à nos véhicules blindés.

Il s’agit du système « Me’il Rouah' », produit par la compagnie Rafael Advanced Defense Systems Ltd., qui consiste en une protection blindée extrêmement solide qui habille une partie du tank et qui résiste aux missiles antichars les plus performants. « Meil Rouah » a déjà fait ses preuves lors de combats.

Photo Ministère de la Défense