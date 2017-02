USA: démission du conseiller à la Sécurité nationale

Le conseiller à la Sécurité nationale (NSA) Michael Flynn a annoncé de manière surprenante sa démission après quelques semaines à peine passées à ce poste important. Il a expliqué qu’il a été l’objet d’un avertissement par le Département de la Justice suite aux conversations qu’il a eu au mois de décembre avec l’ambassadeur de Russie à Washington Sergueï I. Kislyak. Il l’avertissait alors des sanctions contre la Russie prévues par Barack Obama et lui annonçait que la présidence de Donald Trump serait beaucoup plus bienveillante envers Moscou.

Il a aussi reconnu qu’il n’avait pas rapporté au vice-président Mike Pence le contenu intégral de ses conversations avec le diplomate russe. Ce sont les révélations du contenu de ces conversations par le New York Times et le Washington Post qui ont provoqué le processus rapide de démission forcée de Michael Flynn.

Dans sa déclaration de démission, Michael Flynn a déclaré avoir a eu « l’insigne honneur de servir les Etats-Unis et ses citoyens » et qu’il « est certain qu’avec le leadership solide de Donald Trump et de son équipe, ce mandat sera d’une exceptionnelle réussite dans l’Histoire des Etats-Unis ».

