USA: le conseiller à la Sécurité nationale fait l’éloge d’Israël

Herbert R. McMaster, conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, a fait l’éloge d’Israël lors du Forum Global de l’American Jewish Committee (AJC) à l’occasion du cinquantenaire de la Guerre des Six Jours. « Les Etats-Unis doivent apprendre d’Israël et de son attitude durant cette guerre, en ayant pu identifier rapidement les différentes opportunités à partir d’une situation de détresse qui paraissait désespérée », a notamment déclaré le conseiller du président américain.

Il est exceptionnel qu’un haut responsable américain fasse ainsi l’éloge d’Israël à propos de cette guerre, car les Etats-Unis avaient exhorté Israël à ne pas se lancer dans une attaque préventive contre l’Egypte en juin 1967. Fort heureusement, le gouvernement israélien n’avait pas écouté le président Lyndon Johnson.

Le général Herbert R. McMaster, spécialiste d’Histoire militaire, a loué l’exploit de Tsahal qui a réussi contre toute attente à repousser les armées arabes et en un temps record. Il a révélé que les Etats-Unis avaient inclus les leçons de la Guerre des Six Jours dans la doctrine militaire des armées de terre et de l’air américaines.

Le conseiller a également rappelé qu’Israël faisait face aujourd’hui à de nouvelles menaces et de nouveaux défis pour sa sécurité, notamment face au Hamas et au Hezbollah, aidés par des régimes qui soutiennent le terrorisme comme l’Iran. Il a relevé les capacités d’adaptation et d’imagination israéliennes face aux défis qui changent parfois rapidement alors que d’autres pays « restent focalisés sur les difficultés ». « Israël doit vraiment servir de modèle aux Etats-Unis tant sur le champ de bataille qu’en-dehors », a-t-il répété sous les applaudissements.

Le Forum Global de l’AJC, qui est son congrès annuel, a réuni cette année plus de 2.500 participants venus des Etats-Unis ainsi que de soixante-dix autres pays.

Photo Wikipedia