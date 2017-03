USA: un cimetière juif profané

Après les deux graves incidents de ces dernières semaines, un autre cimetière juif, Vaad Hakotel, a été profané. Il se situe à Rochester, dans l’Etat de New York. Les cinq pierres tombales qui ont été endommagées se trouvaient près de la route. La chaine télévisée américaine NBC a indiqué que le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, avait demandé à la police locale d’ouvrir une enquête.

Il a souligné en outre qu’il ne fallait faire preuve d’aucune tolérance et qu’il resterait toujours aussi ferme pour lutter contre l’antisémitisme et la discrimination. affirmant que cela allait à l’encontre de toutes les convictions des habitants, il s’est engagé à tout mettre en œuvre afin que les coupables soient jugés et condamnés ‘pour ces attaques lâches contre des valeurs qui nous sont plus chères que tout’.

Des centaines de personnes ont défilé jeudi soir dans les rues de Philadelphie pour dénoncer les actes antisémites commis aux Etats-Unis ces dernières semaines comprenant la profanation de cimetières juifs et les menaces contre des écoles juives.