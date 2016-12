USA: campagne du New Israel Fund contre la nomination de l’ambassadeur David Friedman

En coopération avec le lobby juif de gauche J-Street, la branche américaine du New Israel Fund a lancé une campagne auprès de milieux américains afin qu’ils fassent pression sur les sénateurs qui les représentent et qu’ils votent contre la nomination de David Friedman comme prochain ambassadeur des Etats-Unis en Israël. Cette campagne figure notamment sur le site du NIF en langue anglaise.

Les militants du NIF accusent David Friedman de deux ‘crimes’ notoires: il est opposé à la création d’un Etat arabe palestinien et il est favorable à la poursuite de la construction juive en Judée-Samarie et à Jérusalem. Ils l’accusent aussi « d’aversion envers la population arabe israélienne »! « Il s’agit d’une nomination catastrophique pour Israël », estime le New Israel Fund dont on sait les multiples activités subversives en Israël avec un financement majoritairement étranger.

Par cette démarche, le NIF poursuit la politique définie il y a quelques années par les organisations israéliennes de gauche et surtout d’extrême-gauche: faire pression contre Israël à l’aide de pays étrangers à défaut d’obtenir satisfaction dans les urnes en Israël.

Mais malgré le battage médiatique du NIF, de J-Street ainsi que des personnalités et médias juifs américains dits « libéraux » et « progressistes », la nomination de David Friedman ne semble pas susceptible d’être remise en question par le président Donald Trump.

Photo Wikipedia