USA: antisémitisme et couverture des médias

Depuis quelques temps, les médias américains couvrent – à juste titre – les actes et agressions de nature antisémite qui se multiplient aux Etats-Unis. Mais l’image qu’ils veulent donner est qu’il y aurait une correlation directe entre l’élection de Donald Trump et la résurgence de l’antisémitisme aux Etats-Unis. Or, le site juif américain Algemeiner révèle que durant les deux mandats de Barack Obama, il y a eu plus de sept mille incidents antisémites de divers degrés, sans que les grands médias américains n’en fassent trop cas. Et de poser la question: lorsque l’antisémitisme provient des milieux musulmans ou de gauche sous une Administration démocrate est-il toléré et à l’inverse, l’antisémitisme en provenance de l’extrême droite qui relève la tête lors d’une Administration républicaine – honnie par ces médias – est-il soudain mis en avant?

Photo Illustration