USA: un anti-israélien nommé n°2 du Parti démocrate

Après le KO subi lors des dernières élections, le Parti démocrate s’est redonné un nouveau chef en la personne de Tom Perez, proche de Barack Obama et ancien secrétaire au Travail.

Face à lui, il y avait Keith Ellison, représentant du Minnesota au Congrès, de religion musulmane et soutenu par Bernie Sanders et l’aile gauche du parti. Keith Ellison avait à plusieurs reprises tenu des propos anti-israéliens et antisémites ce qui lui avait valu des sévères critiques, notamment celles de Haïm Sabban, l’un des principaux donateurs au Parti démocrate. Ellison avait notamment déclaré lors d’un rapport d’enquête sur le terrorisme: « La politique étrangère des Etats-Unis au Moyen Orient est gouvernée par ce qui est bon ou mauvais pour un pays de sept millions de personnes (Israël), une région de 350 millions d’habitants tourne tout autour d’un pays de sept millions d’habitants; est-ce que cela a du sens ? Est-ce logique ? Juste ? Lorsque les Américains qui ont leurs origines parmi ces 350 millions s’impliqueront, tout changera. »

Keith Ellison était pendant longtemps le favori pour prendre la tête du parti, ce qui avait fait à dire à Haïm Sabban: « Son élection serait une catastrophe pour la relation entre la communauté juive et le parti démocrate ».

Mais c’est finalement Tom Perez qui a obtenu les faveurs des délégués du parti. Mais après sa victoire, et pour assurer l’unité du Parti démocrate afin de le mettre en ordre de bataille contre Donald Trump, Tom Perez a proposé à Keith Ellison de devenir le n°2 du parti.

Détail non surprenant, Keith Ellison était également soutenu par le parti israélien Meretz!

