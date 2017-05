USA: Agoudat Israël soutient un projet de loi contre les salaires versés aux terroristes

Aux Etats-Unis comme en Israël, les mouvements orthodoxes préfèrent généralement rester à l’écart des débats de politique étrangère. Mais cette fois-ci, la branche américaine du nouvement Agoudat Israël a décidé d’entrer dans l’arène pour soutenir une loi du Congrès visant à faire cesser le versement de salaires aux terroristes avec de l’argent américain.

Une proposition de loi a été déposée au Congrès sous le libellé de « Loi Taylor Force » du nom de ce citoyen américain de 28 ans assassiné en mars 2016 sur la promenade de Jaffa par un terroriste arabe. Ce texte de loi vise à interdire à l’Autorité Palestinienne de transférer des sommes d’argent aux terroristes ou à leurs familles à partir de l’aide financière américaine.

Les leaders rabbiniques d’Agoudat Israël ont exprimé leur soutien à cette mesure, précisant même que quiconque ne soutient pas cette loi est considéré comme soutenant le terrorisme. Le rav Aba Cohen, l’un des dirigeants du mouvement a déclaré: « Ce fléau appelé terrorisme qui frappe des innocents est le Mal incarné. Toute société qui se dit civilisée se doit de la condamner et le combattre avec force et prendre toutes les mesures nécessaires pour cela. Quiconque ne le fait pas encourage de fait le terrorisme, la haine et le meurtre. Le versement institué par l’AP de salaires aux terroristes et à leurs familles est l’expression de la disparition de toute conscience morale et indique à la société palestinienne, particulièrement sa jeunesse, que le meurtre de Juifs ou d’autres innocents est un modèle à suivre. C’est la raison pour laquelle le mouvement Agoudat Israël soutient sans réserves cette proposition de loi Taylor Force qui a pour but d’empêcher que l’argent du contribuable américain serve directement ou mindirectement à la poursuite d’actes terroristes ».

Cette mesure a été déposée par Linsdey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud, Etat dans lequel vit la famille de Taylors Force hy »d.

Photo