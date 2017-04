USA: 11 nissan, Journée nationale de l’Education en hommage au Rabbi de Loubavitch zatsal

Depuis 1978, le 11 nissan a été décrété comme Journée de l’Education et de la Coopération nationale américaine. Il s’agissait d’une décision du président Jimmy Carter en l’honneur du rav Menahem Mendel Schneerson, rabbi de Loubavitch zatsal, né un 11 nissan.

Tous les présidents qui ont suivi ont maintenu cette tradition, et le président Donald Trump n’y a pas dérogé. Dans un message particulièrement chaleureux, il explique pourquoi il accorde une grande importance à cette journée:

« Au cœur du rêve américain est enfouie l’idée que les visions futures ne sont pas acquises d’avance et qu’il est toujours possible d’améliorer les choses par le biais de l’apprentissage et d’un travail difficile. Pour cette Journée de l’Education et de la Coopération, nous exprimons notre reconnaissance envers le rôle fondamental de la famille, de l’école, des institutions civiles religieuses ou autres dans la formation de nos enfants aux valeurs qui leur permettront de concrétiser leurs aspirations.

Cette journée rend hommage aux efforts admirables du rab Menahem Mendel Schneerson, le rabbi de Loubavitch, dans le but de promouvoir l’éducation aux valeurs afin de rapprocher les jeunes générations au rêve américain. Comme éducateur, le rabbi de Loubavitch avait compris que l’éducation n’est pas complète si elle n’est pas accompagnée d’un développement moral. Il a toujours œuvré dans un esprit optimiste, enseignant aux enfants à être sincères, bons citoyens, respectueux des différences, disciplinés et très pointilleux sur le plan intellectuel.

Le 8 avril 1978, lors de la première journée du genre, le Rabbi de Loubavitch écrivait: ‘Nous ne pouvons jamais être satisfaits et nous n’avons pas le droit de ménager nos efforts tant qu’il y a encore un seul enfant qui ne reçoit pas une éducation digne de ce nom’. Ces mots nous inspirent aujourd’hui pour donner à chaque enfant américain l’égalité des chances pour atteindre le rêve américain. Nous devons soutenir nos enfants en les aidant à concrétiser leurs rêves et les encourager à utiliser tout le potentiel qui est en eux.

Ainsi, moi, Donald J. Trump, président des Etats-Unis d’Amérique, en vertu du pouvoir que me confère la constitution et les lois, déclare ce jour du 7 avril 2017 Journée de l’Education et de la Coopération nationale. Je demande aux fonctionnaires de l’Etat, aux éducateurs, aux bénévoles et à tous les citoyens de marquer cette journée par des programmes, des cérémonies et des activités adaptés.

…

Le président Donald J. Trump

Photo Aroutz 7