Un universitaire israélien accuse Netanyahou d’être derrière les incendies!!!

Le professeur Amiram Goldblum, de l’Université hébraïque de Jérusalem, est coutumier de propos insensés et outranciers contre la droite et le Premier ministre en particulier. Cette fois-ci, il prend prétexte sur la vague d’incendies pour se livrer à des nouvelles accusations surréalistes: « C’est le Premier ministre Binyamin Netanyahou et ses partisans qui se trouvent derrière les incendies ». Et « l’éminent » professeur croit en connaître la raison: « C’est pour faire diversion sur l’affaire des sous-marins qui est le scandale le plus grave depuis la création de l’Etat d’Israël »!! L’article qu’il signe, comme vous l’aurez deviné… dans Haaretz, est titré « L’Intifada des incendies de Binyamin Netanyahou« .

Pour parfaire l’image de cet « intellectuel », il faut rappeler qu’il fut parmi les fondateurs de Shalom Akhshav, son porte-parole durant vingt ans, est qu’il est aujourd’hui membre du conseil international du New Israel Fund ainsi que membre de Meretz. Ses déclarations incendiaires sont légion, il a notamment qualifié les habitants juifs de Judée-Samarie « d’armée de terroristes » et considère que « le judaïsme est destructeur ».

La haine de soi dans toute sa « splendeur ».

