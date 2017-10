Union internationale parlementaire: la délégation israélienne claque la porte

Le 137e congrès annuel de l’Union internationale parlementaire qui s’est tenu à St.Petersbourg semblait pourtant avoir bien commencé pour Israël, mais c’était sans compter sur la fourberie de ‘grandes démocraties’ que sont les pays arabes et l’Autorité Palestinienne.

A priori, aucune résolution anti-israélienne n’était (exceptionnellement) prévue à l’ordre du jour, mais sous la pression de certains pays arabes et l’AP, toute une série de motions ont été adoptées, dont l’une exigeant d’Israël la libération des terroristes Marwan Barghouti et Ahmad Saadat (responsable de l’assassinat du ministre Re’havam Zeevi hy »d).

Mais au moment où le chef de la délégation israélienne, Na’hman Shaï, a tenté de s’exprimer, demandant notamment si cette assemblée soutient ou dénonce le terrorisme, les délégués de plusieurs pays arabes ont commencé à frapper des mains sur leur table, rendant inaudible la voix du député israélien. Le plus virulent a été le chef de la délégation du Koweït qui a hurlé contre Na’hman Shaï, lui intimant de « prendre ses affaires et partir » et l’accusant « d’assassinats d’enfants ». Il est « cocasse » de voir que ce sont des pays comme la Koweït, la Syrie, le Pakistan, l’Iran, la Jordanie ou un organisation comme l’AP qui ont utilisé cette plateforme parlementaire pour s’en prendre violemment à la seule démocratie de la région sur la question des droits de l’homme et du terrorisme!!!

La députée Sharren Haskel elle non plus n’a pu s’exprimer, et finalement, la délégation israélienne a décidé de quitter l’hémicycle. Le député Haïm Yalin (Yesh Atid) a plus tard estimé que la délégation aurait dû au contraire rester pour ne pas donner le sentiment d’une défaite.

Après ce désolant spectacle, le président de l’UPI, Saber Chowdhury (Bengladesh), a essuyé des critiques pour avoir laissé les pays arabes empêcher les délégués israélien de s’exprimer et en ne donnant pas un temps de parole équitable à la délégation israélienne, portant ainsi atteinte à la neutralité de l’organisation. Il a en effet fait couper le micro de Sharren Haskel au moment où elle voulait répondre au délégué koweïti.

Après être sorti de l’hémicycle, Na’man Shaï a déclaré: « Je pensais naïvement que cette organisation condamnerait le terrorisme qui menace aujourd’hui le monde entier. Mais elle a choisi de demander à Israël de libérer des terroristes! Israël est engagé à faire la paix avec les Palestiniens mais pas au détriment d’un combat sans compromis contre le terrorisme. Aujourd’hui, nous avons malheureusement assisté une nouvelle fois à cette morale à double standards dès lors qu’il s’agit d’Israël « .

A l’opposé, Azzat al-Rasheq, responsable du Hamas pour les relations avec les pays arabes et musulmans a félicité l’attitude des pays arabes et particulièrement celle du Koweït face au « terrorisme d’Etat sioniste » qui a abouti à « chasser les délégués sionistes de l’assemblée ».

Vidéo:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/898/775.html

Photo Wikipedia