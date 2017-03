Union européenne: l’Autorité Palestinienne ne veut plus de rencontres à Jérusalem!

L’Autorité Palestinienne a lancé un appel aux pays de l’Union européenne afin qu’ils cessent toute rencontre officielle avec des personnalités israéliennes à Jérusalem. Saeb Arekat, secrétaire-général de l’OLP a adressé une lettre ferme sur cette question à Federica Mogherini, la déléguée aux Affaires étrangères de l’UE. Il y dénonce notamment la fermeture par le gouvernement israélien d’institutions appartenant à l’AP à Jérusalem et demande que toutes les rencontres diplomatiques entre représentants européens et israéliens ne se déroulent plus à Jérusalem mais à Tel-Aviv! Dans sa lettre, le terroriste proteste contre « la politique de passivité de l’Union européenne concernant la Palestine et Jérusalem ».

Il rajoute que cette mesure devrait être en vigueur « jusqu’à la réouverture de l’Orient House, dans la partie orientale de la ville, afin que les responsables de l’AP puissent y tenir les rencontres officielles avec des diplomates étrangers, Jérusalem-Est étant la capitale de la Palestine ».

Rappelons que l’Orient House fonctionnait presque comme « ambassade » jusqu’en 2001, lors de la 2e Intifada, Mais après l’attentat du restaurant Sbarro, le gouvernement israélien et le Premier ministre Ariel Sharon avaient pris la décision de fermer cette institution. Lors des presquisitions dans les locaux de l’Orient House, les soldats de Tsahal avaient trouvé de très nombreux documents compromettants démontrant – si cela était encore nécessaire – l’implication de Yasser Arafat et de l’AP dans la vague terroriste. Depuis lors, Israël a toujours refusé de rouvrir cette institution, malgré les demandes des Européens ainsi que des Américains sous la présidence de Barack Obama et lutte avec fermeté contre toute tentative de l’AP d’exercer des activités à Jérusalem.

Il faut noter que dans ses rapports annuels, l’Union européenne appelle effectivement à tenir les rencontres diplomatiques en-dehors de Jérusalem, mais cette mesure n’est pas (pour le moment) appliquée.

Photo Flash 90