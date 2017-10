UNESCO&Jérusalem par Raphaël A. Levy

J’ai visionné sur Viméo l’excellent et récent reportage de Pierre Rehov, d’une durée de 45 mn environ, au titre explicite « Unveiling Jerusalem » (lever le voile sur Jerusalem)… Un film qui enragera les désinformateurs, les politiquement incorrects, mais qu’importe.

Tout au début un intervenant le Pr Dan Bahat, Historien et Archéologue, s’exprime avec humour et grande sagesse sur la résolution, malhonnête, sordide et on ne peut plus antisémite de l’Unesco.

Juste avant, dans ce reportage, un homme, Carmel Shama Hacohen l’ambassadeur d’Israël auprès de l’UNESCO, jette dans une poubelle à portée de sa main et en pleine séance, une copie de la résolution, là où cette résolution a sa véritable place : dans la poubelle de l’histoire. Dorénavant, il faut savoir qu’il y a une poubelle de l’Histoire et que l’UNESCO en a une grande partie, cet UNESCO qui a la prétention de signifier : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation la Science et la Culture ! Ce peut-il que des incultes puissent siéger dans cette institution, pour désinformer le monde en criant haut et fort que Jérusalem n’a rien à voir avec la nation juive ! Eh bien oui, trois fois oui.

Le Pr Dan Bahat, Historien et Archéologue, à propos de cette résolution: Face à ces bêtises, il y a deux possibilités, en rire ou en pleurer. Sachant que pleurer ne mène à rien et connaissant l’attitude de l’Unesco face à Israël, j’ai préféré en rire.

Alors, de nos jours, il ne faut plus s’étonner de cette constante : Israël, Jérusalem et les Juifs attiseront TOUJOURS l’envie, la haine et la jalousie (pour une raison que je développe régulièrement dans mes lettres ouvertes, et mes essais). La haine d’Israël est un fléau que l’on se doit d’affronter et contre lequel il faut s’immuniser.

En réalité, rien de nouveau à l’horizon… L’histoire se répète : Les armées romaines de Titus ont dévasté le joyau qu’était le Temple de Salomon, détruit par l’armée babylonienne et reconstruit par Édras. La barbarie romaine de l’époque n’aurait rien à envier aux talibans d’aujourd’hui qui se régalent à détruire des monuments historiques et culturels.

Voici 2000 ans, les envahisseurs romains voulaient effacer toute trace d’Israël et de Jérusalem. L’empereur barbare Hadrien change le nom de Yeroushalaïm (Jérusalem, le Ville de la paix, ainsi nommée par David) par Aelia Capitolina… Ce vicelard d’Hadrien va jusqu’à répandre sur les terres cultivables de Jérusalem du sel, pour que rien n’y pousse.

C’est à cause de ce même Hadrien qu’Israël aujourd’hui fait face à ses problèmes majeurs :

Hadrien a remplacé l’appellation Israël par Philistie (le territoire des Philistins qui s’étendait sur la bande de Gaza). Palestine n’est rien d’autre que la transcription française de Philistie, et Palestinien la transcription française de Philistin, ainsi que le mentionne l’encyclopédie Larousse.

Pourquoi diable en 1948, sitôt la renaissance de l’état d’Israël survenue, le premier gouvernement israélien n’a-t-il pas aussitôt rejeté les appellations Palestine et Palestiniens. Cette négligence lui coutera très cher en vies humaines et en propagation de l’antisémitisme.

Le premier animal vorace qui se jette sur cette négligence sera, en 1963, le terroriste Arafat… Il s’approprie les noms de Palestine et Palestinien. Trop idiot pour ne pas appeler son peuple inventé, par exemple, Arafatiens et les territoires convoités l’Arafatie, ce qui aurait donné un sens à ses utopies nationalistes meurtrières.

De nos jours, les seuls idéaux que les deux factions arafatiennes terroristes et leurs dirigeants ont de commun avec les Philistins idolâtres d’antan, c’est leur propension à sacrifier leurs enfants… les uns aux idoles Dagon et Astarté, et les autres au dieu Allah.

L’arc de Titus érigé à Rome en 81 après JC montre les légions romaines ramenant le Chandelier du Temple de Jérusalem. Cette sculpture toujours exposée au centre de Rome est comme un os dans la gorge des ennemis d’Israël : la preuve irréfutable que Jérusalem a été juive et doit le demeurer. 2000 ans plus tard, la perfidie antisémite subsiste toujours : l’on veut encore ôter aux juifs jusqu’au souvenir de leur Temple.

Oui, rien de nouveau à l’horizon… L’histoire se répète : les ennemis d’Israël ne veulent pas d’une Jérusalem authentiquement et légitimement juive. Et l’UNESCO de souscrire à ce négationnisme, cet Unesco à mettre dans la poubelle de l’histoire, comme le dit haut et fort Carmel Shama Hacohen dans le film de Pierre Rehov.

L’UNESCO va-t-elle s’atteler à une nouvelle entreprise : « palestinier » Paris, Marseille, Barcelone, New-York? « Mentez, mentez, il en restera surement quelque chose. Il faut mentir comme le diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours » citation attribué à Voltaire et reprise en 1940 par le sinistre goebbels (sans majuscule) le ministre nazi de la propagande, et l’architecte de l’une des plus puissantes machines de désinformation du XXe siècle.

Que dire de l’acharnement complice de la presque totalité des médias à travers le monde?!! Ce toupet, cette audace à ne reculer devant aucun mensonge, aucune désinformation, aucun trucage de vidéos et de photos, pour usurper et voler ce qui appartient déjà à une nation plus que 3 fois millénaire!

La pudeur, la honte, la logique, l’honnêteté ? Les terroristes et les médias complices n’en ont rien à cirer !

Réfléchissons un peu : Le Vatican et la Mecque, hébergeraient-ils des lieux saints autres que les leurs? Comment se fait-il que Jérusalem ait ouvert ses portes au Christianisme et à l’Islam, ces deux religions qui ont essayé sans succès (durant des siècles) d’éradiquer le Judaïsme?

Il faut bien se foutre dans le crâne ce paradoxe : Israël, à Jérusalem, héberge et protège ses pires ennemis.

Aux idiots consentants affirmant que Jérusalem n’a rien à voir avec l’histoire du peuple juif, quand bien même on leur mettrait sous le nez des découvertes de fouilles archéologiques comportant des inscriptions hébraïques, datant de 16 siècles avant Mahomet et 30 siècles avant Arafat… cela ne servirait à rien : la vérité est une lumière qui aveugle les imbéciles et les gens de mauvaise foi.

Alors quelle attitude adopter, face à cette monstruosité antisémite ? Comme le dit le Pr Dan Bahat, Historien et Archéologue : apprendre à en rire. Et moi d’ajouter de l’absurde à l’absurde : les dirigeants incultes et falsificateurs de l’Unesco, sous les conseils des historiens et des archéologues palestiniens, vont bientôt proclamer que la Terre est plate et non ronde, que New York, Paris, ou Rome, accepteraient d’être en partie la capitale des Arafatiens. Que les imams sont persuadés qu’un jour l’islam bâtira une mosquée sur le Vatican, sur Notre Dame de Paris, et sur l’esplanade de l’ONU…

Il est de notre devoir impérieux de veiller sur notre âme , cette âme que les terroristes et leurs sympathisants veulent nous extorquer : Jérusalem. Il faut bien réaliser que nous avons affaire à une association internationale de falsificateurs acharnés à nous déposséder des vestiges du Temple de Jérusalem, qui demeurent toujours le plus précieux des joyaux. Ainsi que le roi David, bâtisseur de Jérusalem, l’avait chanté dans ses psaumes, voici 3000 ans :

Psaume 102 :14

Car tes serviteurs en aiment les pierres, Ils en chérissent la poussière.

Psaumes 137, 5 et 6

Si je t’oublie, Jérusalem que ma droite m’oublie,

Que ma langue s’attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi,

Si je ne place Jérusalem au sommet de toutes mes joies !

Cette rage tenace à vouloir déposséder Israël du peu qu’il a, le déposséder de ses ruines qu’il restaure et chérit, cet acharnement à refuser à Israël qu’il puisse exhumer de son sol ancestral son histoire… est unique dans les annales de l’humanité. Des générations de falsificateurs se suivront… Mais toujours avec cet os en travers de la gorge : NOS générations de gardiens de Jérusalem.

Arafat, sans foi ni loi autres que le terrorisme et le mensonge, ayant inventé le peuple palestinien, n’a réussi qu’à former des idiots et des psychopathes tueurs d’enfants au nom de Allah Oukbar, qui devrait se traduire par Allah aime tuer au lieu de Dieu est grand ! Ce voleur d’identité ignore que l’islam est arrivé trop tard pour revendiquer le moindre cm2 de terrain de Jérusalem, 3000 ans après David l’hébreu bâtisseur de Jérusalem.

Mais une engeance moderne de malfaisants, qu’on appelle les médias, se complait à laisser ces monstres assoiffés de sang patauger dans l’ignorance de l’Histoire. À qui profitent les crimes de cette engeance ? À elle-même, bien évidemment, car le mensonge, la médisance, et la désinformation anti israélienne sont ses sources de revenus. Médias du monde, Abraham Lincoln vous avait pourtant mis en garde : “Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps.”

Le conflit judéo-arafatien est insolvable, car ce conflit est, en réalité, judéo-islamique : l’islam veut effacer et supplanter le judaïsme.

L’islam s’est donné un dogme hors de toute logique, en se vantant d’être l’unique et véritable successeur du judaïsme, alors que les fondements mêmes du judaïsme excluent tout remplaçant, le christianisme inclus. Comment peut-on se revendiquer ou se prévaloir d’un concept quand l’essence même du dit concept exclut toute revendication ?

Ces deux intrus n’on rien compris aux textes qu’ils appellent commodément pour eux : l’ancien testament. S’ils avaient tant soit peu compris ces textes ils n’auraient pas « abâtardisé » le judaïsme pour le remplacer par leurs inepties. Et ils auraient été libres de s’inventer un dieu bien à eux, comme il s’en trouve des dizaines dans les mythologies.

PS : Tout récemment, l’Unesco s’est vue offrir une réplique du bas relief de l’arche de Titus où le chandelier à 7 branches du temple de Jérusalem…

Raphaël A. Levy