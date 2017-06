UNESCO: l’AP demande la « palestinisation » du Caveau des Patriarches!

A quelques semaines d’une éventuelle rencontre tripartite à Washington et après divers ‘engagements’ de Mahmoud Abbas envers les Américains, la réalité reste telle qu’elle est et l’Autorité Palestinienne poursuit son offensive internationale de falsification historique et ses calomnies.

Après les votes infâmes niant les liens du peuple juif avec Jérusalem, la commission du patrimoine mondial de l’Unesco a été saisie par l’Autorité Palestinienne qui demande désormais que la Vieille ville de Hevron ainsi que Caveau des Patriarches soient inscrits comme sites du « patrimoine palestinien ». Un tel processus mettant généralement plusieurs années à aboutir, L’AP exige l’utilisation d’un article des statuts de l’Unesco qui permet une procédure d’urgence, au motif que le Caveau des Patriarches serait « en danger »!

L’ambassadeur d’Israël à l’Unesco, Carmel Shama-Hacohen a réagi en dénonçant « l’ouverture par l’AP d’un nouveau front dans la lutte pour les lieux saints, qui fait suite au combat mené pour nier tout lien entre le peuple juif et Jérusalem, le Mont du Temple et le Kotel ». Il accuse également l’Autorité Palestinienne de diffuser une nouvelle fois des calomnies concernant la situation du Caveau des Patriarches, ceci afin d’appuyer sa demande .

Et concernant les calomnies, l’Autorité Palestinienne ne chôme vraiment pas. La télévision officielle de l’AP, directement contrôlée par Mahmoud Abbas, a réussi à trouver qui est à l’origine de l’apparition des organisations terroristes islamiques: c’est Israël, bien-sûr!

Oussama El-Kawasmeh, l’un des portes-parole de l’AP a cité à la télévision officielle les Protocoles des Sages de Sion – qu’il a affirmé véridiques – pour « démontrer » que « ce sont les Sionistes qui ont créé les courants islamiques extrémistes afin de créer la zizanie entre les régimes arabes et qu’ils se détruisent entre eux »!!

Il a accusé les Sionistes « d’empêcher ainsi les régimes arabes de se soucier de la santé, de l’éducation, du bien-être social de leurs populations ainsi que de s’armer contre l’ennemi ».

Les Protocoles des Sages de Sion est toujours en vente à Ramallah et dans d’autres villes sous contrôle de l’AP, et il est utilisé pour la propagande arabes palestinienne y compris dans les écoles.

Et tout ceci après que Mahmoud Abbas ait « promis » à Donald Trump de mettre une sourdine à l’incitation et à bloquer les initiatives internationales contre Israël…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90