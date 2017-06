Unesco: la Jordanie particulièrement agressive envers Israël

Parallèlement à la résolution sur Hevron qui doit être débattue à l’Unesco, le ministre jordanien des Affaires étrangères a décidé de prendre une nouvelle initiative anti-israélienne. Ayman Safadi va présenter un nouveau texte contestant la souveraineté israélienne sur la capitale.

Selon des sources diplomatiques israéliennes, le chef de la diplomatie jordanienne aurait pris cette décision après son passage au siège de l’Unesco à Paris.

L’ambassadeur d’Israël à l’Unesco, Carmel Shama-Hacohen a vivement dénoncé cette nouvelle initiative, d’autant plus qu’elle provient d’un pays qui a signé la paix avec Israël et dont l’existence est partiellement garantie par l’Etat juif: « Peu nous importe de quelle manière est formulée la résolution, il s’agit d’une proposition malveillante et qu’il faut rejeter car elle vise une nouvelle fois à salir l’Etat d’Israël… ».

L’ambassadeur d’Israël a souligné que les efforts diplomatiques se concentrent actuellement sur la résolution concernant Hevron, car « il s’agit d’une question cruciale qui entend annuler le lien du peuple juif avec cette ville et en faire un ‘lieu de patrimoine palestinien' »!

La Jordanie adopte régulièrement des attitudes extrêmement agressives envers Israël sans que le gouvernement ne réagisse de manière ferme.

Photo Twitter