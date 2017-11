Unesco: Israël lutte contre deux nouvelles résolutions

Un premier test pour la nouvelle directrice-générale de l’Unesco Audrey Azoulay: deux nouveaux projets de résolutions anti-israéliennes seront présentées au vote des pays membres du comité directeur. Le ministère israélien des Affaires étrangères a envoyé un message urgent à toutes les représentations diplomatiques des Etats membres du comité directeur leur demandant d’intervenir auprès des gouvernements. L’un des textes nie une nouvelle fois tout lien entre le peuple juif, Jérusalem et le Mont du Temple et le second accuse Israël de violer les droits des Arabes palestiniens en Judée-Samarie dans les domaines de l’éducation et de la culture. La première résolution sera mise au vote jeudi et la seconde d’ici deux semaines dans le cadre de la commission culturelle de l’Unesco.

Le télégramme du ministère des Affaires étrangères insiste sur le fait qu’il fait profiter de l’entrée en fonction de la nouvelle directrice-générale pour briser le consensus anti-israélien qui est de mise dans cette institution. Audray Azoulay avait indiqué vouloir mettre fin à la politisation de l’Unesco et instaurer une nouvelle atmosphère mais qu’il fallait lui laisser du temps pour cela.

Mais à Jérusalem on n’est guère optimiste sur les chances de voir Audrey Azoulay réussir à inverser la vapeur dans cette organisation fortement infestée de haine anti-israélienne.

Photo Wikipedia