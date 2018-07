Une lettre antisémite de Martin Luther vendue aux enchères

Lors d’une vente aux enchères qui a eu lieu à Boston, une lettre manuscrite de Martin Luther a été mise en vente avec une mise à prix de 300.000 dollars! Dans cette lettre adressée au théologien protestant berlinois Georg Buchholzer, Luther parle des Juifs comme étant “le Satan incarné”, et écrit entre autres: “Ces Juifs ne sont pas des Juifs mais le Diable incarné, qui ont maudit notre seigneur et traité sa mère de prostituée…”.

Martin Luther, le fondateur du protestantisme, a eu deux périodes concernant son rapport aux Juifs. Très bienveillant et laudatif dans un premier temps, pensant les attirer à sa nouvelle foi et “les sauver”, il devint extrêmement virulent lorsqu’il vit que ses tentatives prosélytes n’avaient pas obtenu les résultats escomptés.

En 1523, il écrivait ‘Jésus-Christ est né juif” ouvrage dans lequel il ne tarissait pas d’éloges envers les Juifs, dénonçait avec force le traitement inhumain que leur faisaient subir les chrétiens et appelait à se comporter avec eux avec bienveillance. Ceci sans cacher son intention: que les juifs entendront le message évangélique et seront finalement convaincus de se convertir au christianisme. Voici un extrait de ce qu’il écrit en 1519: “Des théologiens absurdes défendent la haine des Juifs (…) Quel Juif pourrait consentir d’entrer dans nos rangs quand il voit la cruauté et l’hostilité que nous manifestons à leur égard et que dans notre comportement envers eux nous ressemblons moins à des chrétiens qu’à des bêtes?”.

Mais voyant l’échec de sa “politique”, il se révéla ensuite progressivement comme l’un des idéologues antisémites les plus violents que l’Histoire aura connus.

Le summum de sa folie antisémite s’exprima en 1543, trois ans avant sa mort, avec son fameux ‘Von den Juden und ihren Lügen’ (Des Juifs et de leurs mensonges) dans lequel il déversait toute sa haine et sa rancoeur. Il y recommandait que les Juifs soient privés d’argent, de droits civils, d’enseignement religieux et d’éducation, et qu’on les force à travailler la terre, ou bien qu’on les expulse d’Allemagne et éventuellement qu’on les tue!

Cet ouvrage dans lequel les Juifs sont accusés de tous les maux de la terre, en des termes abjects et décrits comme des êtres démoniaques fut notamment utilisé par la propagande nazie. A propos de cet ouvrage, le philosophe Karl Jaspers dira: “Là, vous avez déjà l’ensemble du programme nazi”!

De nombreuses églises luthériennes sont démarquées depuis des aspects antisémites de son message, mais il est indéniable qu’il aura contribué à imprimer dans les consciences collectives l’image d’un Juif détestable, fourbe et conspirateur qui a inspiré les mouvements antisémites des siècles qui ont suivi avec les conséquences tragiques que l’on sait ainsi que leurs métastases qui essaiment encore à l’heure actuelle.

Photo Wikipedia