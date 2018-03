Une députée de Meretz accuse Israël de provoquer les Arabes palestiniens!

Le parti Meretz a décidement franchi la barrière et choisi son camp. L’ennemi. Alors que les émeutes violentes prennent de plus en plus d’ampleur à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, la députée Mikhal Rozhin accuse Israël de provocation. Elle dénonce une vidéo diffusée par le porte-parole du Premier ministre dans laquelle on voit un Arabe de Gaza abattu par Tsahal, suivi de la légende: “N’est-ce pas dommage?”. Un message des plus justifiés.

Mais pour la députée d’extrême gauche il ne s’agit ni plus ni moins d’une provocation de la part du Premier ministre! Et elle l’exprime avec des termes surréalistes: “Lorsque le Hamas donne comme consigne de manifester pacifiquement (sic) et qu’en face, le gouvernement israélien diffuse une telle vidéo dans laquelle un homme innocent et désarmé est abattu par un soldat israélien, c’est bien la preuve que les dirigeants israéliens ont perdu toute lucidité”!

Et de rajouter: “C’est une preuve supplémentaire que le gouvernement israélien n’est pas un partenaire pour la paix, c’est lui qui incite à la violence et qui abandonne les habitants des localités frontalières tout comme l’avenir d’Israël. Dans ce film écoeurant, non seulement nous montrons une violence et une inhumanité sans bornes, mais nous provoquons les Palestiniens et invitons la prochaine guerre de nos propres mains. La seule manière de briser le cercle de la violence sera d’accorder leurs droits élémentaires aux Palestiniens de Gaza – liberté d’expression et de mouvement – et de nous réconcilier autour d’une table de négociations”.

No comment.

Photo Miriam Alster / Flash 90