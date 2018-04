Une Délivrance en deux étapes

En cette veille de Yom Aatsmaout 5778 où nous célébrons les 70 ans de l’Etat d’Israël, nous sommes amenés à nous interroger sur le processus de Libération du Peuple Juif, orchestré par la Main du Créateur.

Une analyse approfondie de la prophétie de Jérémie (ch. 31, v. 16 – 17) met en évidence les deux étapes qui constituent notre Délivrance.

Ainsi Dieu, dans la bouche du prophète, s’adressant à notre Mère Rachel, symbole de la Présence Divine immuable et éternellement à nos côtés durant l’Exil, s’exprime en ces termes: “Or, dit le Seigneur, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une compensation à tes efforts, dit l’Eternel, ils reviendront du pays de l’ennemi. Oui, il y a de l’espoir pour ton avenir, dit le Seigneur : tes enfants rentreront dans leur domaine“.

Le premier retour évoqué concerne un retour essentiellement géographique – “le pays de l’ennemi “- sans pour autant y inclure un repentir de notre Peuple vers ses valeurs religieuses, tandis que le second fait référence à un retour moral et éthique -“leur domaine” – vers l’ensemble des Mitsvot.

En scrutant ce passage, nous remarquons, comme cela est annoncé, que viendra le temps, où les Juifs retourneront sur leur Terre Promise. Néanmoins, parmi eux, certains n’observeront pas nécessairement les commandements de la Torah. Dans un second temps seulement, nos frères, jadis éloignés des Préceptes Divins, se renforceront et se rapprocheront de leur Créateur.

Une approche similaire est constatée chez le prophète Ezéchiel, au sujet des ossements desséchés (ch. 37). Ceux-ci sont, en réalité, la parabole de notre exil. Aussi en premier lieu, le prophète en déclarant (v. 8) “Je vis qu’il y avait sur eux des nerfs, qu’une chair s’était développée et qu’une peau s’étendait par-dessus, mais de souffle, il n’y en avait point encore“, il nous est enseigné que seul le corps et son enveloppe corporelle tels que les nerfs, la chair ou encore la peau retourneront à la vie, la métamorphose sera donc purement matérielle. Et c’est seulement ensuite, lorsque ce corps aura pris forme, que le Tout Puissant enverra Son souffle (v.10) : ” Et je prophétisai, comme Il me l’avait ordonné ; et l’esprit les pénétra, ils vécurent et ils se dressèrent sur leurs pieds, en une multitude extrêmement nombreuse”. A ce moment précis la Géoula revêtira sa dimension spirituelle.

La parabole est simple et claire. Ces “ossements”, c’est toute la maison d’Israël, “Nos os sont desséchés, notre espoir est perdu” (v. 11). Mais, lorsqu’il est question de la Délivrance ultime du Peuple Juif, l’échec et le désespoir n’ont pas leur place. “Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’ouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple ! et je vous ramènerai au pays d’Israël” (v. 12).

Rabbi Chelomo Halevi Elkabetz dans son fameux chant de Chabbat Leh’a Dodi nous relate deux types de réveil : התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי” ”

Pourquoi devons-nous nous réveiller à deux reprises ? Là encore la réponse est identique : le réveil se fait en deux temps bien distincts, le premier d’ordre corporel où le corps se remet à vivre, et le second où la Néchama et tout ce qui s’ensuit reprend “du service”.

Ces deux étapes sont définies par le Ramh’al (Maamar HaGéoula) comme זכירה et פקידה. La première fait référence à un renouveau matériel tandis que la deuxième étape revêt une dimension spirituelle.

Tous ces phénomènes se déroulent actuellement au sein du Peuple ; nous assistons à un retour massif (en espérant qu’il va s’intensifier !) au Pays où coulent le lait et le miel. Il ne s’agit que de la première partie de notre Guéoula durant laquelle notre corps national se réveille de son état comateux après près de deux millénaires d’exil, construit en seulement quelques décennies un pays fructueux, où l’économie, l’agriculture, l’armée ou encore la technologie font partie des plus prestigieuses parmi les nations, “Réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière ! )Isaïe 26,19)”. Cette première étape a déjà eu lieu.

L’heure est venue à présent d’insuffler l’esprit Divin. Nous devrons œuvrer pour la concrétisation de la seconde, à savoir, d’un Peuple fidèle à ses valeurs de Torah et de Sainteté, se renforçant et se rapprochant de son identité profonde, celle de Peuple élu à la vocation d’éclairer par sa lueur le monde entier.

לשנה הבאה בירושלים הבנויה!

Rav Yirmiyah ACHÉROFF

Enseignant à la Yechiva “Or Vichoua”, Haifa