Uncod: la déléguée israélienne remet le représentant de l’AP en place

La ville de Vienne accueillait le congrès annuel de l’Uncod, l’organisme de l’ONU chargé de la lutte contre la drogue, la corruption et le crime organisé. La délégation israélienne était présidée par Emmy Palmor, directrice-générale du ministère de la Justice. Il s’agit d’une rencontre très importante qui a lieu tous les deux ans, et qui fait le point sur le combat international contre le fléau de la corruption. Cent quatre-vingt Etats en sont membres.

Comme cela arrive de manière récurrente, le délégué de la « Palestine » a tenté d’utiliser ce forum pour s’attaquer à Israël. Lors de son intervention, il a dénoncé avec des propos peu amènes les pressions exercées par Israël pour faire barrage à l’adhésion de la « Palestine » à Interpol. C’est la deuxième fois que le délégué arabe palestinien détourne l’ordre du jour pour s’en prendre à Israël dans ce cadre. Il y a deux ans, il avait accusé l’Etat juif de… brûler des enfants arabes palestiniens!!

La déléguée israélienne ne s’est pas démontée. Montant à la tribune, elle a commencé par dénoncer le détournement systématique des débats par l’Autorité Palestinienne dans les diverses instances de l’ONU et de politiser les séances normalement destinées à des discussions techniques et précises. Puis, se tournant vers le représentant de la centrale terroriste elle a justifié l’opposition d’Israël sur la question d’Interpol en déclarant: « Il ne fait aucun doute que l’accord de réconciliation du Fatah avec le Hamas confirme les craintes d’Israël tout comme celles d’autres pays à propos de cette adhésion à Interpol. L’AP ne peut pas d’un côté se rapprocher d’une organisation reconnue comme terroriste, et de l’autre, espérer faire partie du combat international contre le crime organisé et le terrorisme! »

Les délégations arabe palestinienne et iranienne ont alors quitté l’hémicycle en signe de protestation.

Après la séance, Emmy Palmor s’est entretenue avec Yuri Fedotov, directeur exécutif de l’Uncod. Elle lui a fait part des craintes israéliennes quant à une politisation croissante de ce forum et a demandé que le secrétariat-général de l’organisation fasse en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90