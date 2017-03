Un séminaire diplomatique pour de jeunes leaders juifs

Le séminaire diplomatique pour les jeunes leaders juifs est un programme d’étude organisé chaque année par le ministère israélien des Affaires étrangères pour les jeunes hommes et femmes juifs ayant un potentiel de leadership exceptionnel.

Le prochain séminaire se déroulera du 18 au 29 juin 2017 et sera ouvert aux participants âgés de 26 à 37 ans, en provenance des communautés juives à travers le monde.

Le séminaire diplomatique donne des outils d’analyse pour comprendre les défis politiques et de sécurité nationale auxquels Israël fait face, et donne un aperçu de la société, l’économie et la culture de l’Etat d’Israël.

Le programme du séminaire comprendra des conférences, des ateliers, des événements culturels et voyages d’étude afin d’explorer ces sujets parmi d’autres, et d’exposer les participants à la richesse de la vie israélienne.

Une attention particulière sera accordée aux défis auxquels est confronté le peuple juif dans son ensemble : la démographie et la continuité juive, le combat contre l’antisémitisme, et la relation entre Israël et la diaspora juive.

Le Séminaire diplomatique pour les jeunes leaders juifs est placé sous les auspices du Département pour les communautés juives au sein du ministère des Affaires étrangères. La langue d’enseignement est l’anglais.

Le Ministère israélien des Affaires étrangères prendra en charge la pension complète et l’hébergement pour les participants, ainsi que les coûts d’excursions en Israël. Les participants devront couvrir leurs frais de déplacement à destination et en provenance d’Israël.

La participation au Séminaire diplomatique est concurrentielle. Les formulaires d’inscription dûment remplis doivent être adressés à l’ambassade ou au consulat israélien le plus proche, au plus tard le 23 Avril 2017.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Département de Relations publiques près l’Ambassade d’Israël en France -Mme. Valerie H. [email protected]

