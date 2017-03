Un Pourim pluvieux !

La chaleur inhabituelle de jeudi, annonçant l’approche du printemps, n’aura pas duré. Ce vendredi, les températures ont nettement baissé, le ciel va se couvrir progressivement et la pluie va faire son apparition dans le courant de la journée. Pour les jours qui viennent, on s’attend à une nouvelle chute du thermomètre et des ondées locales avec, pour la soirée de Shabbat, de la grêle dans certaines régions du pays. Les deux journées de Pourim, à Jérusalem et dans les autres villes, seront pluvieuses.