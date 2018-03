Un médecin israélien primé aux Etats-Unis

L’American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) a décerné au Prof. Simh’a Yagel un prix pour l’oeuvre de sa vie. Prof. Sim’ha Yagel est directeur du Département d’obstétrique et maternité à l’hôpital Hadassa et directeur de l’unité des ultrasons.

Il s’agit d’un grand honneur pour ce médecin ainsi que pour l’Etat d’Israël car l’AIUM est l’une des plus importantes sociétés au monde dans ce domaine. Dans un communiqué, la société indique récompenser ceux qui ont contribué de manière particulière et significative dans le domaine de l’imagerie médicale. Le communiqué indique entre autres: “Le dévouement et la contribution du Prof. Sim’ha Yagel au domaine de la maternité et de la gynécologie sont indiscutables (…) La Société israélienne d’imagerie médicale en maternité et obstétrique oeuvre sans relâche pour fixer des standards très élevés dans la médecine israélienne, et sa contribution à l’imagerie médicale dans le monde en faveur des femmes est prodigieuse”.

Prof. Sim’ha Yagel a créé en 1994 un laboratoire de recherche sur le placenta humain et il est fondateur et membre de la Société israélienne d’imagerie médicale en maternité et obstétrique. Il a beaucoup développé l’imagerie médicale en 3D en obstétrique dont il est l’un des spécialistes mondiaux et ses travaux sur le fonctionnement du placenta font référence.

Très ému lors de la réception du prix, le Prof. Yagel a déclaré: “C’est un grand honneur pour moi de recevoir cette récompense au niveau international, et la part d’une association aussi prestigieuse que l’AIUM. Ce prix récompense mon travail durant plusieurs décennies dans le cadre de l’hôpital Hadassa à Jérusalem. Je suis fier de ce qu’est devenue l’unité d’obstétrique et de maternité dans le plus grand hôpital de Jérusalem, qui est un centre important de formation pour la prochaine génération de médecins et de chercheurs. Nous sommes également fiers que notre établissement hospitalier arrive à des succès internationaux…”

L’hôpital Hadassa de Jérusalem a également publié un communiqué, félicitant le Prof. Sim’ha Yagel, “l’un de nos médecins les plus prestigieux grâce auxquel le département de gynécologie et maternité a obtenu une renommée internationale, de part ses recherches et son esprit d’innovation”.

