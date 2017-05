Un mariage pour la Vie

C’est leur dixième anniversaire de mariage. Monsieur rentre chez lui, un gros cadeau à la main. Il est surpris de trouver la maison décorée de fleurs, la nappe blanche, les bougies, la musique de fond … Sur l’invitation de Madame, il s’installe à la table bien garnie pendant qu’elle court lui apporter le hors-d’œuvre ! Excellent ! Puis c’est le premier plat, le second. Madame ne cesse de s’affairer avec enthousiasme pour lui faire goûter de tout ce qu’elle a préparé jusqu’à ce quelle remarque… que son mari, au lieu de sourire, a la mine renfrognée.

« Que se passe-t-il ? Le manger n’est pas bon ? La musique te dérange ? » demande-t-elle, désappointée. « Oh non ! » répond Monsieur en riant, cette fois. « Les plats sont exquis, la déco magnifique et la musique réjouissante. Mais il me manque l’essentiel : que tu viennes t’asseoir à côté de moi… et que tu reçoives le cadeau que je t’ai apporté ! »

Le jour du Don de la Tora est appelé, dans le Cantique des Cantiques, le « jour de Ses noces, le jour de la joie de Son cœur ». Pour un mariage tout y était : le compte d’attente de l’Omer, les préparatifs de purification : (tous les Enfants d’Israël ont fait le Mikvé) – les vêtements et les belles toilettes « lavez vos habits » – les fleurs sur le Mont Sinaï, en plein désert ! – l’orchestre : le Choffar ! – les lumières : les flammes et les éclairs – l’escorte d’honneur : les anges qui ont distribué des couronnes à chacun – l’accompagnateur sous la ‘Houppa : « Et Moché a conduit le peuple à la rencontre d’Eloqim » – le dais nuptial : « la montagne était brandie au dessus d’eux », les Tables de la Loi étaient la Ketouba etc.

Et surtout, comme on le sait, le silence qui se fait dans la salle au moment des kidouchim : « le monde entier s’est arrêté lorsque D.ieu a parlé ! »

A Chavouoth, nous revivons ce mariage éternel, avec toutes ses émotions. Les bons plats, les pâtisseries, les fleurs ne sont là que pour accompagner l’essentiel : le renouvellement de notre alliance d’amour avec Hachem : celle de la Tora !

Chaque année, à cet « anniversaire de mariage » Il nous offre à nouveau Son cadeau. Il propose à chaque fils/fille d’Israël : voulez-vous accepter la Tora ? Et chaque année, à Chavouoth, nous lui répondons comme au pied du Sinaï : « Na’assé vénichma / nous ferons et nous écouterons ! »

Chavouot est appelé ‘hag matan Tora/la fête du Don de la Tora parce que Hachem nous la donne, à chacun de nous, mais c’est aussi le jour de kabbalat haTora/de l’acceptation de la Tora. A nous de préparer notre cœur, notre volonté, tout notre être pour la recevoir.

A Roch Hachana, on fixe pour l’homme la vie, la santé, la réussite, la parnassa, le Chalom, en vertu de nos actes (notre repentir et nos prières). A Chavouoth, c’est notre part dans la Tora qui est fixée pour nous, et ceci pour toute l’année, en fonction de notre aspiration . Quelle place la Tora aura-t-elle dans ma vie ? Quelle priorité aura-t-elle dans mon foyer, dans l’éducation de mes enfants ? Combien suis-je conscient que la Tora est le but de la création du monde et le but de mon existence à moi, membre du peuple d’Israël, le peuple choisi ?

Cette belle fête est un jour décisif de résolutions, l’occasion de prouver l’assurance de notre amour pour Hachem …

Hag Saméa’h ! Bonne fête de Chavouoth !

Rabanit P. ELKRIET – Equipe BAIT

Nouveau livre des BAIT ! L’Arme de Lumière –Vous y trouverez, entre autres, une prière inédite spéciale pour l’allumage des bougies de Chavouot – Commande [email protected] – 035702752