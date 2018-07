Un général iranien: “C’est Israël qui nous vole les nuages”

Vous avez bien lu. Comme au Moyen-âge – auquel appartient d’ailleurs le régime des mollahs iraniens – on attribue aux Juifs les catastrophes qui s’abattent sur un pays. Le général Gholam Reza Jalali, commandant de la Défense passive iranienne a trouvé la raison de la grave sècheresse qui frappe une bonne partie du territoire iranien: c’est Israël qui vole des nuages…! Il fallait le faire…

L’officier supérieur mais inférieurement doué trouvait suspect le changement de climat qui s’est opéré dans le pays et a accusé Israël de “voler les nuages et la neige” et de faire en sorte que les nuages qui réussissent quand même à entrer dans le ciel iranien ne puissent pas donner d’eau. On savait Israël très en avance sur le plan technologique, mais là, on dépasse toutes les catégories!

Ce général inspiré a tenu ces propos lors d’une conférence de presse après un colloque sur la protection des populations. Pour appuyer sa thèse il a mentionné des travaux menés par des scientifiques iraniens qui selon lui confirmeraient “qu’une ingérence étrangère est soupçonnée d’avoir joué sur le changement climatique ».

Concernant le “vol de neige”, le général Gholam Reza Jalali a vu la “main d’Israël” dans le fait que les images satellites montreraient que tous les sommets de plus de 2200 mètres se trouvant entre l’Afghanistan et la mer Méditerranée sont couverts de neige…sauf en Iran! Là, on atteint des sommets de stupidité.

Un seul scientifique iranien a eu le courage de s’élever contre ces propos stupides. Ahad Vazife, directeur de la météorologie nationale iranienne a affirmé qu’il est impossible à un pays de “voler des nuages”. Il a rappelé que les phénomènes de sécheresse dans le monde sont tout simplement dûs au réchauffement de la planète, qui semble aussi avoir atteint le cerveau de ce général.

Ainsi, Israël volerait les nuages aux Iraniens et en même temps, le Premier ministre israélien proposerait au peuple iranien de lui venir en aide pour faire face à la sècheresse! Etrange comportement…

Photo Illustration