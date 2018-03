Un général druze promu Coordinateur des activités du gouvernement dans les ‘territoires’

Le lieutenant-général Kamil Abu Rakun a été nommé au poste délicat de coordinateur des activités du gouvernement dans les “territoires”. L’expression est celle utilisée dans le langage de Tsahal. Pour cela, l’officier d’origine druze israélienne a été élevé au grade de général. Il remplacera le général Yoav (Poly) Mordekhaï qui occupe ce poste depuis 2013 après avoir été porte-parole de Tsahal.

La cérémonie de remise des galons a eu lieu dans les bureaux du chef d’Etat-major Gadi Eizencot en présence du ministre de la Défense Avigdor Lieberman. La passation de pouvoir aura lieu au courant du mois de mai.

Le général Abu Rakun occupait auparavant le poste de commandant de l’Office des points de passages terrestres au ministère de la Défense.

Lors de la cérémonie le nouveau promu a exprimé sa fierté: “Comme représentant le plus élevé de la communauté druze dans l’échelon de Tsahal, j’ai l’honneur d’endosser une responsabilité supplémentaire à cette nouvelle fonction, même si elle n’est pas formelle: faire en sorte qu’un maximum de jeunes druzes s’enrôlent dans Tsahal et contribuent à l’Etat d’Israël”.

Dans son intervention, le ministre de la Défense s’est d’abord adressé au “sortant”: “Poly, durant votre mandat, vous êtes devenu à vous seul un ministère des Affaires étrangères. Dans tous les postes que j’ai occupés, je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus agréé aux yeux de la communauté internationale. L’Etat d’Israël vous doit un grand merci!”. Puis s’adressant à son successeur: “Kamil, vous commencez votre mission à un moment très délicat et nous aurons besoin de votre solide expérience et de vos nombreuses aptitudes. Mais je suis certain que vous réussirez ce passage”.

En effet, le coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires est actuellement en première ligne face à l’énorme provocation que compte débuter le Hamas vendredi après-midi, et qui doit durer six semaines le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le général Yoav Mordekhaï, qui parle parfaitement l’arabe, n’a cessé ces derniers temps d’adresser des messages à la population de Gaza l’exhortant à ne pas suivre les consignes du Hamas qui compte voir de foules se ruer vers la clôture de sécurité.

Le chef d’Etat-major a également souhaité un franc succès au général Kamil Abu Rakun: “Je suis convaincu que Kamil est l’homme qu’il nous faut, à l’endroit où il faut et au moment opportun. Il apportera son immense expérience. Il prendra le relais de Poly et continuera la mission du coordinateur dans toute sa complexité.

Enfin, le général Mordekhaï a également félicité ce choix: “A mes yeux, c’est une excellente nomination. Au-delà de l’amitié qui règne entre Kamil et moi, c’est un homme qui a des connaissances prodigieuses, qui a grandi dans Tsahal depuis les grades les plus subalternes et je suis convaincu que ce sera l’homme de la situation…”.

